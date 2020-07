„Vizeweltmeister zu schlagen macht Laune“, schnaufte der Saalfeldener einmal nach dem Erfolg über Österreichs Topduo – vor drei Jahren bei der WM an selber Stelle Silber-Helden – richtig durch. Ärgerte sich aber auch noch, dass in Spiel eins die Umstellung auf die widrigen Wetterbedingungen („der Ball glitschig und schwer, der Wind böig“) schwer gefallen war. Der Cup-Sieg ging an Seidl/Waller.