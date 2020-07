200 Jugendliche pro Jahr in Tirol ohne Zuhause

„Wir konnten zahlreiche Todesfälle verhindern“

Das Chill Out wird – wie berichtet – mit fünf Todesfällen von Jugendlichen in Verbindung gebracht. Drei Mädchen und zwei Burschen kamen zwischen Dezember 2017 und März 2020 ums Leben. „Alle drei weiblichen Todesopfer werden dem Chill Out zugeschrieben, doch das ist nicht wahr“, erklärt Trummer und ergänzt: „Viele Jugendliche kommen regelmäßig zu uns. Es mag schon sein, dass die einen oder anderen irgendwann in der Anlauf- oder Beratungsstelle waren, doch das heißt nicht, dass alle intensiv unterstützt wurden.“