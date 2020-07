So mancher Passant staunte nicht schlecht und war leicht irritiert: In Hellbrunn waren die Hunde los! Etwa 15 Mensch-Hund-Teams machten sich am Hellbrunner Berg auf die Suche nach vermeintlich vermissten Personen. „Für unsere Hunde war diesmal weniger das Gelände an sich die Herausforderung, eher die Ablenkungen rundherum“, sagt Ausbildungsleiter Clemens Haring.