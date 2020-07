Alle Tests negativ: Grazer Cluster gestoppt

Abschließend betont Krotzer: „Genau diese Fälle zeigen zugleich, wie dringend nötig es ist, dass die Bundesregierung die lokalen Gesundheitsbehörden in Magistraten und Bezirkshauptmannschaften rasch finanzielle wie personelle Unterstützung erhalten, wie ich das in meinem Offenen Brief an Kanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober gefordert habe. Nur so kann es gelingen, dass lokale Cluster rasch eingegrenzt werden und eine weitere Ausbreitung verhindert wird!“