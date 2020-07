Festival La Strada weist den Weg aus der Enge

Musiker Christian Muthspiel hat für Graz eine „Human Music Machine“ entwickelt, Choreograf Chris Haring schickt in „Stand-Alones“ acht Tänzer durch die Stadt, die trotz Distanz Nähe suchen, das Grazer Trio workinglifebalance ltd. thematisiert „Die Einsamkeit dieser Stadt“ , und das Duo Strijbos & van Rijswijk hat mit „Signal in Graz“ eine besondere Klanginstallation geschaffen. Eindrücke all dieser Arbeiten kann man bei einer Wanderung durch die Stadt am 26. Juli sammeln, für die sogar Teile des Zentrums gesperrt werden.