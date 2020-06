Verwirrung um Covid-Tests im Tourismus

63.000 Mitarbeiter der Tourismusbranche in Österreich sollen ab dem 1. Juli auf das Corona-Virus getestet werden. Das gab das Tourismusministerium Mitte Mai bekannt. Für das Pilotprojekt wurden zunächst fünf Regionen quer durchs Land ausgewählt, Salzburg zählte nicht dazu.

Am Wochenende dann die Überraschung: Auch in der Ferienregion Wagrain-Kleinarl wurde von 400 Mitarbeitern aus 45 Betrieben Abstriche genommen und dabei drei Hotelangestellte positiv getestet.

Überrascht zeigte sich davon auch das Land: „Wagrain-Kleinarl ist laut dem Bund sehr kurzfristig in die Testphase aufgenommen worden. Eine entsprechende Kommunikation mit den Salzburger Gesundheitsbehörden im Vorfeld wäre aber sicher wünschenswert gewesen“, sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl. Das Ministerium verweist in der Sache auf „Krone“-Anfrage aber auf die Gesundheitsbehörde AGES, die für die Tests logistisch zuständig ist und den Tourismusverband als Schnittstelle selbst. Es scheint, dass der Informationsfluss lückenhaft war.