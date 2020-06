Klopp holte ihn! Surfer auf „Roter“ Erfolgswelle

Ein Österreicher machte die Liverpool-Stars fit für den ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner war auf Wunsch von Jürgen Klopp im Sommer 2019 mehrere Tage im Trainingslager in Evian. Der Liverpool-Trainer hatte zuvor einen packenden Beitrag über den Ausnahmeathleten gesehen und ihn zu einem ersten Kennenlernen nach Liverpool eingeladen. Der 35-Jährige, der in Waldzell (Bezirk Ried) seinen Hauptwohnsitz hat und im Juli wieder am Wolfgangsee im Hotel Furian bei Kumpel Teddy trainiert, erklärte Salah und Co., wie man in heiklen Situationen ruhig bleibt.