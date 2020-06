Ladendieb filmt sich selbst, stellt Video ins Netz

Es gibt Fälle, bei denen die Polizeibeamten nach Wochen intensiver Ermittlungen noch immer nach dem entscheidenden Hinweis suchen. Und dann gibt es jenen Fall in St. Pölten, bei dem der Kleinkriminelle (17) den besten Hinweis gleich selbst liefert - ein Video von seiner Tat. Nicht aufgenommen etwa von einer Überwachungskamera, sondern komplett freiwillig mit dem eigenen Handy! Der junge Mann mit Migrationshintergrund fand es anscheinend äußerst lustig, in einem Supermarkt in der Landeshauptstadt als ungebetener Produkttester unterwegs zu sein. Er öffnete Getränke, kostete sie und stellte die Flaschen wieder zurück ins Regal. Auch von einer Dose eines Energy Drinks genehmigte er sich einen großen Schluck und griff danach in eine Packung Chips, die er aufgerissen wieder zurücklegte. Immer mit dabei: Sein Handy, das im Aufnahmemodus jeden seiner verbotenen Kostproben mitfilmte.