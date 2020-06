Covid-19: Sechsjähriger in Graz positiv getestet

Ein sechsjähriger Bub aus der Volksschule Algersdorf in Graz-Eggenberg ist am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Acht Mitschüler sowie fünf Lehrer sind in häuslicher Quarantäne. Die Stadt Graz wird ihnen noch am Freitag eine Coronavirus-Testung anbieten, hieß es in der Aussendung von Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Der Bub war zuletzt am Dienstag in der Schule.