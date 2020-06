200 Freunde hielten in Eugendorf inne für „Kati“

Die „Krone“ berichtete über die Mahnwache für die im April tödlich verunglückte Studentin Katrin Koch in Salzburg. Am Donnerstagmorgen hielten rund 200 Menschen an der Wiener Bundesstraße inne und erinnerten an „Kati“. Die angehende Volksschullehrerin aus Henndorf hätte an diesem Tag ihren 28. Geburtstag gefeiert.