„Niemand muss Angst vor dem Wählen haben“

Siegfried Keinprecht (Bild unten) wurde mitten in der Corona-Krise am 29. April zum neuen Bürgermeister von Schladming gekürt. „Die letzten Wochen waren natürlich auch für uns eine Herausforderung. Aber jetzt ist die Stadt wieder in Bewegung, auch die Buchungszahlen im Tourismus für die kommenden Monate sind schon sehr gut.“