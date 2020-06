Absolutes Sorgenkind sind die Kälber: An die 50.000 Tiere werden jedes Jahr von Österreich ins Ausland verkauft und auf die lange Reise geschickt. Einer der Hotspots ist der Kälbermarkt in Bergheim. Die Mast ist im Inland bei vielen Rassen nicht rentabel, männliche Kälber werden zum Abfallprodukt. Voithofer: „Die Betriebe sind unterschiedlich ausgerichtet. Das führt zwangsläufig dazu, dass viele Kälber den Hof wechseln müssen.“ Holland wurde zum Zentrum der Kälbermast. Prognosen sind düster. Immer noch mehr Billigfleisch überschwemmt unseren Markt. Laut Statistik kaufen rund 80 Prozent der Gastronomen ihr Kalbfleisch mittlerweile in Holland.