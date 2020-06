E-Surfboard am Faaker See im Sommer ausprobieren

Über dem Wasser schweben

In Sachen Wassersport gibt es beispielsweise eine absolute landesweite Neuigkeit: Der E-Foil - dabei handelt es sich um ein Surfboard mit E-Antrieb, mit dem man über dem Wasser schwebt - hält Einzug am Faaker See. „Es ist eine Trendsportart, die sich in anderen Ländern schon etabliert hat und nun erstmals in Drobollach am Faaker See ausprobiert werden kann“, erklärt die Tourismusreferentin. Getestet werden kann das Sportgerät bei Nicolas Petitjean in der Segelschule Faakersee, ehemals Segelschule Pepi.