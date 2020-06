Mit Papas Pkw in Tattoostudio gerast: Umbau-Start

Vier Wochen ist es her, dass ein Pkw-Lenker mit der Limousine seines Vaters in ein Tattoostudio in Salzburg-Lehen krachte. Nach dem Unfall mussten Alexandra Löffler und ihre Kollegen das Studio dicht machen. Jetzt hat der Umbau begonnen. „Das wird lange dauern. Die Schadenssumme wird höher“, sagt Löffler.