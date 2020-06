Festival wird zum Streaming-Dienst „Paranoia TV“

Streaming-Dienst statt Festival

Der steirische herbst wird also kurzerhand durch „Paranoia TV“ ersetzt: In intensiver Arbeit wurde eine Plattform entwickelt, die Platz für unterschiedlichste Formate bietet und in denen gut 40 internationale Künstler den Raum für ihre Ideen finden. Viele der Beiträge konnten in den eigenen vier Wänden produziert werden, aber man möchte auch den Weg in die Außenwelt finden. Präsentiert werden ausschließlich Auftragswerke des steirischen herbst. So soll es neben Filmen, TV-(Mini-)Serien und Interviews auch Zoom-Meetings, Livereportagen und doch die eine oder andere Performance geben. Auch eine virtuelle Konferenz ist geplant, gemeinsam mit dem Forum Stadtpark, Fahim Amir, Silvia Federici und Ilja Trojanow macht man sich Gedanken über notwendige Utopien nach der Pandemie.