So geht es Celine Dion nach dem Tod ihres Mannes

„Ich habe es geschafft“

Noch immer denkt Celine Dion jeden Tag an ihn und hält die Erinnerung auch für die gemeinsamen Kinder aufrecht. Wie sie heute, vier Jahre später, mit dem Tod ihres Mannes umgeht, verriet sie jetzt in einem „RTL“-Interview: „Ich will die Menschen wissen lassen: Mir geht es gut. Es ist okay. Mein Mann leidet nicht mehr. Viele Menschen auf der Welt machen das Gleiche durch. Ich hab es geschafft.“