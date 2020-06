„Der Kapitän geht nicht von Bord“

Was waren für Sie denn die größten Herausforderungen?

Ich wurde am 16. Juni 2015 zum Landeshauptmann gewählt und erlebte bereits am 20. Juni eine meiner bittersten Stunden. Damals ereilte mich bei einer Feuerwehrkonferenz in Gamlitz die Nachricht, dass in Graz ein Amokfahrer Menschen getötet und verletzt habe. Meine erste Amtshandlung, als ich nach Graz zurückkehrte, war die Einrichtung eines Krisenstabs.

Noch im selben Jahr waren wir dann als Landesregierung mit der Flüchtlingskrise konfrontiert, die eine nie dagewesene Herausforderung für unser Land darstellte. Täglich kamen 8000 Flüchtlinge in Spielfeld an, auch in Radkersburg wurde die Grenze gestürmt, ohne dass die Menschen gefragt wurden, wo sie herkämen oder wo sie hinwollten. Damals hatte der Staat seine Souveränität verloren. Ich stand in den darauffolgenden Tagen an der Grenze, musste Haltung zeigen, auch wenn die Verantwortlichen im Bund dem Geschehen zunächst tatenlos zusahen und heillos zerstritten waren.