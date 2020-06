Katze fuhr als blinder Passagier in Motorraum mit

Schlangen in Stromkasten

Zu einem tierischen Einsatz mussten bereits am Freitag Kameraden aus Vösendorf im Bezirk Mödling ausrücken. Zwei Schlangen hatten es sich in einem Verteilerkasten der SCS gemütlich gemacht und dort einen Kurzschluss ausgelöst. Für die Nattern kam aber jede Hilfe zu spät.