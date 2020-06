Liverpool-Derby darf im Goodison-Park stattfinden

Das Premier-League-Derby zwischen Everton und Tabellenführer Liverpool am 21. Juni darf im Goodison Park stattfinden. Eine für Sicherheitsfragen zuständige Arbeitsgruppe der Stadt Liverpool kam zu dem Ergebnis, dass die Partie in Evertons Stadion ausgetragen werden kann. Gleichzeitig gab die Stadt auch Liverpool die Freigabe, seine verbleibenden Heimspiele ohne Publikum in Anfield auszutragen.