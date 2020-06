Polizei sucht nach irrer Fahrt von Kärntner Zeugen

Eine Passantin hatte den Wagen mit Kärntner Kennzeichen schon längere Zeit in der Engerthgasse in Graz beobachtet. Ihr kam das verdächtig vor und sie meldete den Wagen am Dienstag der Polizei. Eine Streife schaute sich die Sache an und entdeckte den Lenker im verschlossenen Pkw sitzend. Der Mann machte einen verstörten Eindruck, hieß es am Mittwoch in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Er verweigerte die Kontrolle und fuhr den Polizisten davon. Diese nahmen die Verfolgung auf.