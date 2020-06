Prohaska im Visier der Wiener Austria

Prohaska-Serie wackelt

Elfmal (davon acht Unentschieden) blieb die Elf von Christian Ilzer ungeschlagen - nur elfmal in der Bundesliga-Geschichte gelangen der Austria längere Phasen ohne Pleite, heute könnte man den Lauf von Legende Herbert Prohaska aus der Saison 1991/92 einstellen. Was - nicht mehr für diese Saison, aber generell - Hoffnung machen könnte: Alle Trainer, die in dieser Statistik vor Ilzer liegen (Ausnahme Coordes), holten auch einen Titel!