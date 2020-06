Alkolenker fuhr mit 600-PS-Pkw 110 km/h zu schnell

Eine Zivilstreife der steirischen Polizei hat am Sonntag zwei Raser in Fehring und Wagna gestoppt, die teilweise mehr als 100 km/h schneller als erlaubt unterwegs waren - und betrunken noch dazu! Einer gab an, sein 600-PS-Audi verleite ihn zum Schnellfahren. Der andere prahlte damit, dass ihn die Polizei ohne seine Frau auf dem Beifahrersitz nie erwischt hätte. Vom Führerschein konnten sich beide verabschieden ...