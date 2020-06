Nach 117 Jahren bricht neue Kaufhaus-Ära an

Ein Ende kann auch ein Anfang sein: Weil die Besitzerin in Pension ging, schloss ein Traditionskaufladen in St. Peter am Ottersbach nach 117 Jahren seine Pforten - doch nur wenige Meter daneben eröffnete ein neuer Spar-Supermarkt. „Damit ist unsere Nahversorgung gesichert“, freut sich Bürgermeister Reinhold Ebner.