Ohne Bewilligung droht Spieltürmen der Abriss

So dürfte es vielen Familien im Bundesland gehen. Fast alle handelsüblichen Türme überschreiten die erlaubte Höhe von 2,50 Metern. SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes reagiert mit Unverständnis: „Für Backofenhäuschen, Verkaufshütten oder Hochstände gibt es eine Ausnahmeregelung, die braucht es auch für Spieltürme.“ Ein Abriss kann für Lankes keine Lösung sein: „Neben dem finanziellen Aufwand für die Familien verlieren Kinder damit einen Ort zum Spielen.“ Per Antrag fordert er daher eine Aufnahme der Spielgeräte in die Liste nicht bewilligungspflichtiger Bauten. Der Bürgermeister solle sich dafür beim Landesgesetzgeber einsetzen.