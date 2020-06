Steirer-Landtag: Debatte um „OP-Rückstau“

Für Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) wird die Landtagssitzung wieder ein heißer Tanz: Schon am Beginn der Tagesordnung wollen die Freiheitlichen Aufklärung über den „OP-Rückstau“ in den steirischen Krankenanstalten. Corona sorgt ja aktuell für Nachwehen in der KAGes; in den kommenden Wochen müssen 11.000 abgesagte Behandlungstermine nachgeholt werden. „Es gehört offengelegt, ob die Verschiebungen zu negativen gesundheitlichen Folgen für die betroffenen Patienten geführt haben“, fordert FPÖ-Mandatar Marco Triller.