In der Ring-Region kurven viele zu Corona-Tests

Bis zu 200 Flugzeuge „parkten“ in der Vergangenheit in Formel-1-Wochen in Zeltweg. Wie viele es heuer werden, ist noch unklar. Fest steht: Corona sorgt für einen strengen Ablauf. Die Maschinen werden kontaktlos eingewiesen, die Passagiere per Bus abgeholt, außerhalb der Kaserne finden Zollabfertigung und Gesundheitskontrollen statt.