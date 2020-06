Mopedfahren als große Gefahr für junge Steirer

Im Fokusreport „Mopedfahren - Was tun mit der Moped-Mobilität?“ hat sich das Forschungszentrum für Kinderunfälle des Vereins „Große schützen Kleine“ zusammen mit der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz mit Mopedunfällen Jugendlicher und Präventionsmaßnahmen beschäftigt. „Im langjährigen Schnitt verunfallen in Österreich 2610 Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren mit ihrem Moped im Straßenverkehr - acht davon tödlich. 71 % aller tödlich verunglückten 15- bis 16-Jährigen kommen mit dem Moped ums Leben. Viele der Einzelstürze werden gar nicht von der Polizei aufgenommen und fließen somit nicht in die offizielle Statistik ein“, so Studienautor Dr. Peter Spitzer vom Forschungszentrumfür Kinderunfälle. Jeder zweite Unfall geschieht bereits innerhalb der ersten zwei Monate nach Erwerb des Führerscheins - bis sechs Monate danach passieren 80 % der Erststürze.