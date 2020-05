Rapids Peschek warnt: Großes Durchatmen blieb aus

Peschek als Lautsprecher

Weshalb Peschek weiter als Lautsprecher auftritt. „Ein Abbruch hätte rechtlich und wirtschaftlich noch schlimmere Folgen gehabt. Aber Geisterspiele kosten auch nur Geld. Dieses Bewusstsein müssen wir schärfen.“ Denn die Fixkosten bleiben, das TV-Geld macht etwa bei Rapid „nur“ sieben Prozent vom Budget aus. Daher Pescheks Appell an die Politik: „Bitte das umsetzen, was angekündigt wurde. Wie in der Kunst und der Kultur.“