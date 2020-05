Grimes verrät: Das ist der Kosename des Musk-Babys

X Æ A-Xii: Mit diesem Namen geht der Musk-Sprössling wohl in die Annalen ein als das Promi-Baby mit dem skurrilsten Namen aller Zeiten. Dass die stolzen Eltern ihren Sohn aber wohl nicht bei seinem vollen Taufnamen nennen werden, war bei diesem Zungenbrecher wohl schon von Anfang an klar. Sängerin Grimes verriet nun in einem Interview, dass sie schon einen ganz besonderen Kosenamen für ihr Baby habe.