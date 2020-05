„Die Innsbrucker Koalition ist quasi tot“

Beschluss hielt nicht lange

Bei der Versammlung waren dann auch die meisten Innsbrucker Parteien anwesend. Nach einigen politischen Scharmützeln zwischen den Politikern hat dann WK-Präsident Christoph Walser die Diskussionsführung in die Hand genommen. Und man einigte sich folglich, zumindest die Gehsteigverbreiterung wieder zurückzunehmen. Ein entsprechender Antrag werde von den Anwesenden in den Gemeinderat eingebracht. Das spielte sich, wie gesagt, am Mittwoch ab - doch am Donnerstag war dann schon wieder alles anders.