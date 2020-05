Tiroler (80) fuhr beim Ausparken Frau nieder

Weil er offenbar das Gas- und das Bremspedal an seinem Pkw verwechselt hat, hat ein 80-Jähriger in Ötztal-Bahnhof in Tirol am Freitagnachmittag eine Frau im Eingangsbereich eines Supermarktes niedergefahren. Die 51-jährige Deutsche wurde erheblich verletzt, der Lenker und seine Frau am Beifahrersitz erlitten einen Schock.