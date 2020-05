Mit Auto überschlagen: Lenker blieb unverletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Unterland! Ein 51-jähriger Deutscher verlor in Ebbs vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte sich überschlagend in einen Graben. Glück im Unglück: Der Lenker blieb unverletzt.