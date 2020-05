Student startet nach dem TV-Deal entspannt durch

Großkunden haben bereits angeklopft

„Wir sind im Moment auf der Suche nach neuen, weiteren Produzenten aus Österreich, um künftig auf die Nachfrage rascher reagieren zu können. Da geht es auch um den lokalen Sporthandel“, so Schwaiger. Noch lässt er die Rollen in Fernost produzieren und verkauft sie online. Schweiger hat seine 79 Euro teure Erfindung unter anderem im Forschungslabor von Salzburg Research entwickelt. Sie lockt nicht nur verspannte Sportler an: „Ein großes Sanitätshaus ist auf uns zukommen, die Verhandlungen laufen,“ so Schwaiger.