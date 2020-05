200 Jahre alte Alm bei Feuersbrunst zerstört

Vollständig ein Raub der Flammen wurde in der Nacht auf Dienstag die rund 200 Jahre alte Häuslalm in den nördlichen Ausläufern der Brandenberger Alpen in Tirol. Der Senner rettete sich im letzten Moment unverletzt aus dem brennenden Gebäude. Weil es in dem abgelegenen Gebiet keinen Handyempfang gibt, konnte er erst rund eineinhalb Stunden später im Tal Alarm schlagen.