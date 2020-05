Pkw stürzt auf Gleise: Zug gerade noch gestoppt

Ein spektakuärer Verkehrsunfall in Tirol hätte am Montagabend fast in einer Tragödie geendet. Ein Auto war kurz vor 20 Uhr bei Wörgl (Bezirk Kufstein) von der Fahrbahn abgekommen und auf die Bahngleise gekracht. Ein heranbrausender Zug konnte noch rechtzeitig anhalten.