Von 0:2 auf 2:2! Köln rettet Punkt im Derby

Fortuna Düsseldorf hat einen sicher geglaubten Sieg in der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntagabend noch aus der Hand gegeben. Das Team von Coach Uwe Rösler führte beim 1. FC Köln bis zur 88. Minute mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2-Remis begnügen. Dadurch konnte der Rückstand auf den 15. Platz, der den sicheren Klassenerhalt bringt, nur auf drei Zähler verkürzt werden.