Fußball im TV: Sportlandesrat schäumt über ORF

Hartberg-Boss Erich Korherr schäumte, wie natürlich auch Sturms Verantwortliche um Wirtschaftsboss Thomas Tebbich. Und auch die steirische Politik ließ sich nicht zweimal bitten. So meldete sich Sportlandesrat Christopher Drexler zu Wort. „Ich bin entsetzt, dass der Öffentlich Rechtliche Rundfunk am steirischen Sport-Auge blind ist. Ich habe gleich nach Veröffentlichung der Übertragungspläne Gespräche mit dem ORF aufgenommen und hoffe, dass über die ersten Ankündigungen der Anpassungen hinaus, noch vernünftige Lösungen entwickelt werden. Die steirischen Sportfans - mit zwei Mannschaften unseres Bundeslandes in der Meistergruppe - müssen eine Möglichkeit bekommen, die Spiele des SK Sturm Graz und des TSV Hartberg im freien TV verfolgen zu können!“