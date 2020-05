Polizist über Raser: „Lenker kennen uns schon“

Man muss zuerst klarstellen: Nicht jeder Unfalllenker ist automatisch gleich ein Raser. Aber natürlich ist überhöhtes Tempo - gerade auf leeren Straßen - neben anderen Komponenten eine Ursache für Verkehrsunfälle. Oft kommen mehrere Faktoren zusammen. Tatsächlich kam es an der gleichen Stelle in Lehen bereits am Dienstag zu einem Unfall. Straßen, wo gerast wird, haben wir aber nicht nur in Lehen. Auch in der Imbergstraße, am Rudolfskai oder in der Alpenstraße überschreiten Lenker oft die erlaubten Geschwindigkeiten.