5 Menschen mit Messer attackiert: U-Haft verhängt

Sein erstes Opfer soll der 19-Jährige gegen 22.30 Uhr am Weikersdorfer Platz attackiert haben. Wenig später ging er auf vier Menschen in der Vöslauerstraße los. Unter den Opfern soll sich die 16-jährige Ex-Freundin des Verdächtigen befinden. Bei den weiteren Opfern handelt es sich um einen 16-Jährigen, einen 19-Jährigen, einen 21-Jährigen und einen 63 Jahre alten Mann, der offenbar völlig unbeteiligt in die Attacke verwickelt wurde.