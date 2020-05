Steirische Polizei schnappt Serieneinbrecher-Duo

Beamten der Polizeiinslektion St. Michael in der Obersteiermark ist es gelungen, in enger Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern Steiermark, Tirol und Vorarlberg die Täter auszuforschen. Der 26-Jährige Rumäne und der 28-jährige Moldawier waren bei ihrer Einbruchstour durch ganz Österreich nicht sonderlich wählerisch: Sie brachen in Firmen, Kindergärten, Schulen, Geschäfte, Lokale sowie Häuser und Wohnungen ein - man könnte sagen, nichts und niemand war vor ihnen sicher.