Georgina verpasst Ronaldo neue Lockdown-Frisur

Ronaldo teilte auch ein Bild von sich und seinem neuen Look und gab dafür auf dem Trainingsgelände von Juventus zwei Daumen hoch. Eigentlich wollten die Serie-A-Klubs schon am Montag mit den Gruppentraining beginnen. Doch die Regierung hatte gebremst. Jetzt wurde vereinbart, dass die Beteiligten nicht die ersten zwei Wochen im Trainingslager bleiben müssen, was die wissenschaftlichen Berater der Regierung anfangs gefordert hatten.