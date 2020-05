Über Fifa 20: Belgien verlängert mit Teamchef

Der 46-jährige Spanier führte Belgiens Nationalteam bei der WM 2018 in Russland mit Platz drei zum größten Erfolg in der Geschichte der „Roten Teufel“. Mit ein Grund, warum sich Schlüsselspieler Hazard und Lukaku so über die Verlängerung seines Vertrages freuen: „Hey Romelu hast du gesehen? Der Coach hat unterschrieben, das sind doch gute News“, sagt der Real-Madrid-Star im Telefongespräch mit Lukaku.