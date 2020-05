Wiederanpfiff! Steirer-Trio muss doch wieder ran

Für die Fußball-Zweitligisten Lafnitz, GAK und Kapfenberg geht es doch weiter! Was zuletzt kaum einer für möglich hielt, wurde gestern - fast einstimmig - beschlossen. Die Kugel in der Zweiten Liga rollt wieder. Die erste von elf verbleibenden Runden bis Ende Juli steigt am 5. Juni. Die Steirer-Klubs, die vor fordernden Zeiten stehen, nahmen’s mit gemischten Gefühlen auf. Die „Steirerkrone“ fragte bei den Steirer-Klubs nach...