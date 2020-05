FPÖ fordert: 300 Millionen für die Gastronomie

Dritte Forderung der FPÖ ist ein Ende der Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. „Es ist absurd, wenn man im Gasthaus ohne Maske am Tisch sitzen darf, der Kellner sie aber den ganzen Tag tragen muss. Masken erregen ein Klima der Angst, gewollter Angst", so Svazek. Und Punkt vier der Forderungen ist eine Reduktion der Tourismusabgabe, die in Salzburg rund 50 Millionen Euro ausmache. In der nächsten Sitzung des Landtags wollen die Freiheitlichen ihre Vorschläge in Form eines dringlichen Antrags einbringen.