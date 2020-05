Trotz Kritik: Torjubel mit Körperkontakt straflos!

Der deutsche Schiedsrichter-Lehrwart Lutz Wagner appelliert beim Torjubel in Coronavirus-Zeiten an die Eigenverantwortung der Fußball-Profis! Die Unparteiischen hätten bei zu engem Körperkontakt keine Sanktionsmöglichkeiten wie Gelbe Karten. „Die Empfehlung, Körperkontakt zu vermeiden, steht nur in den Hygiene-Empfehlungen der DFL, sie ist nicht Bestandteil des Regelwerks“, sagte er dem „Kicker“.