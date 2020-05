Es staubt nun bei Tirols größter Straßenbaustelle

Sie erinnern von der Ferne an Skorpione, die mit ihrem Stachel das Erdreich bearbeiten, die Raupenbagger der Strabag. Nicht mit Gift, sondern mit mechanischen Kompressoren bohren sie sich mit Brachialgewalt in den Fels entlang der Landesstraße. Am Montag kam der Stein der größten Straßenbaustelle des Landes ins Rollen, die 722 Meter lange und 26 Millionen Euro teure Schlossgalerie zwischen Landeck und der Fließerau.