Gratulation! Das sind die Sportler des Jahres

Die Trophäe für die Mannschaft des Jahres - die Kapfenberg Bulls (Basketball) - konnte vor ihrer Spielstätte, der Sporthalle Walfersam, an Spieler, Funktionäre und den Trainer der Kapfenberg Bulls überreicht werden. Die persönliche Übergabe des Diskuswerfers an den Trainer des Jahres, Andrej Kuzma (Basketball), muss ob seines Wohnortes in Slowenien zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.