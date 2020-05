Glücksbringer in Schwarz

Man sieht bereits an ihrer Berufskleidung, dass die Rauchfangkehrer ihre Traditionen in Ehren halten. Heuer musste die Florianifeier, sie hätte am 4. Mai in Tulln stattfinden sollen, ausfallen. Doch die Experten sind in der Krise keinesfalls untätig. Wie berichtet, standen sie unter strengsten Hygienemaßnahmen rund um die Uhr für Notfälle bereit. Und sie werden ihrem Ruf als Glücksbringer gerecht, sammelten in allen Bundesländern für sozial schwache Familien.