„Pfoten-Paket“ soll die Tierheime retten

Damit die Futternäpfe in den Heimen zwei Monate danach jetzt aber nicht austrocknen, beschloss man beim Land nun eine Fördervorauszahlung in der Höhe von knapp 300.000 Euro. „Der Tierschutz hat in Niederösterreich einen hohen Stellenwert. Mit den vorgezogenen Zahlungen helfen wir, die Versorgung der Tiere und die flächendeckende Betreuung für alle Gemeinden auch weiter aufrecht zu erhalten“, schildert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die selbst Hundebesitzerin ist. Tenor der Aktion: „Wer rasch hilft, hilft doppelt!“