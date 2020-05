Tourismusabgabe trifft die Unternehmer hart

Anders dagegen in Obertauern: Dort wird angedacht, die Tourismusabgabe zu reduzieren. Beispielsweise sollen Unternehmer etwa 20 Prozent weniger zahlen. Entschieden wird das erst nächste Woche. In Bergheim will man sich „an die rechtlichen Vorgaben des Landes halten“, so TVB-Chef Franz Gmachl. Er verweist aber auf eine Aktion für die Bergheimer: So stellte der Tourismusverband 50.000 Euro für Gemeindebürger in Notsituationen zur Verfügung. Maximal 1000 Euro können pro Bergheimer „unbürokratisch“ ausbezahlt werden.